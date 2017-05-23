В Карелию на байке: проверено на себе

22:09, 23 мая 2017, ПАИ

Май подходит к концу, а это значит, что наступает пора отпусков. Некоторые прямиком с работы направляются на дачи, другие же покидают пределы города и из тружеников превращаются в туристов. Куда отправиться и на чём - каждый выбирает исходя из собственных пристрастий и финансовых возможностей. Но среди всех существующих альтернатив есть одна особенная - мотопутешествия. Такой вид туризма резко отличается от всех остальных, хотя бы тем, что езда на мотоцикле – достаточно опасное занятие. Тем не менее, мототуризм довольно популярен, особенно среди тех, кто ищет острых ощущений. К такой «дорожной романтике» решила приобщиться корреспондент Псковского агентства информации, отправившись вместе с псковскими байкерами на открытие мотосезона в Карелию – северный край, славящийся своей неповторимой природой.

В Петрозаводск мы стартовали накануне открытия мотосезона, запланированного на 20 мая. Впереди нас ждали 700 километров дороги: вполне приличное расстояние, особенно, если речь идет о поездке на мотоцикле. Оказалось, что уже через пару часов все мышцы с непривычки начинают затекать, а тяжелый туристический рюкзак вкупе с порывами ветра легко может стать причиной падения пассажира на проезжую часть. Однако, об этих неудобствах быстро забываешь, как только начинаешь «ловить кайф» от дороги: незабываемые ощущения свободы и скорости, открытости миру. К тому же, именно в пути приходит осознание того, в какой многогранной и невероятно красивой стране ты живешь.

Конечно, есть в мотопутешествиях и существенные недостатки, с которыми мы столкнулись, не доехав до пункта назначения около ста километров. В дороге нас застал дождь, и глубокой ночью пришлось искать место для ночлега. Решив не останавливаться в гостинице, мы раскинули палатку прямо возле трассы и пережидали непогоду в полевых условиях. Кстати, на тот момент мы уже были на территории Карелии, где температура воздуха значительно отличалась от псковской. Если в Пскове на момент нашего отъезда потеплело до +20 градусов, то на подъезде к Петрозаводску, по ощущениям, было не больше +6.

Утром дождь закончился и мы снова двинулись в путь, а спустя пару часов прибыли в Петрозаводск. В этот день в столицу Карелии приехали порядка 70 байкеров, в том числе из Новгорода и Санкт-Петербурга. Но псковичи оказались самыми почётными гостями и даже получили соответствующую грамоту, как самые дальние гости.

Несмотря на такой теплый приём, псковские мотоциклисты отметили ряд недостатков в организации праздника, особенно на фоне состоявшегося ранее открытия мотосезона в Пскове. Во-первых, организаторам, видимо, не удалось договориться с местными властями и ГИБДД. Если в Пскове на перекрестках по маршруту движения байкеров дежурили инспекторы ДПС, движение было частично перекрыто, а мотоциклам был дан "зеленый свет", то в Петрозаводске колонне приходилось стоять на каждом светофоре, причем в ряды мотоциклистов вклинивались автомобилисты, ехавшие по своим делам. Да и сами байкеры почему-то не сильно заботились на счет стройности своих рядов.

С трудом проехав по главным улицам Петрозаводска, участники открытия мотосезона направились к водопаду Кивач, расположенному в 70 километрах от города. Здесь снова обнаружились проблемы в организации колонны, которая растянулась на огромное расстояние и, по сути, прекратила своё существование. Псковских байкеров это даже немного расстроило.

Тем не менее, мы благополучно добрались до места и вместе с карельскими мотоциклистами отправились на прогулку по природному заповеднику «Кивач», центральным объектом которого является одноимённый водопад на реке Суне. Здесь всё наше недовольство сразу улетучилось: его сменило чувство благодарности карелам за предоставленную возможность увидеть это чудо природы.

Лесные ландшафты с елями и соснами впечатляли своей красотой, а увидев сам водопад, спадающий каскадами с небольших уступов высотой в 11 метров, мы замерли от восхищения. Очень точно передал эти ощущения русский поэт Гавриил Державин, воспевший Кивач в стихах: «Алмазна сыплется гора // С высот четырьмя скалами, // Жемчугу бездна и сребра // Кипит внизу, бьет вверх буграми; // От брызгов синий холм стоит, // Далече рев в лесу гремит». Проще говоря, от такого масштабного зрелища очень тяжело оторваться, волны будто затягивают в свой водоворот и не хотят отпускать.

Вблизи водопада обнаружился дендрарий, в котором представлены множество видов берёз, сосен, дубов, лиственниц, сосен и других деревьев, произрастающих в карельских лесах. Кстати, в заповеднике можно встретить зайцев, лис, белок, лосей, барсуков, ондатр, кротов и полёвок. Нам не удалось лицезреть какую-либо живность, но для таких случаев в дендрарии установлены деревянные скульптуры обителей тайги.

После увлекательной прогулки по заповеднику вместе с карельскими мотоциклистами мы угостились местными деликатесами в расположенном неподалёку кафе. Основу меню составляли рыбные блюда, что предсказуемо, ведь в Карелии насчитывается более 27 тысяч рек и 60 тысяч озёр. Поэтому мы попробовали лохикейто (нежный сливочный суп из форели), рыбный салат и запеченную форель, которые оказались восхитительно вкусными. Известна Карелия и ягодами, поэтому на десерт были калитки и блины с брусникой и клюквой.

После сытного обеда мы вернулись в Петрозаводск, и празднование открытия мотосезона продолжилось на базе мотоклуба «Night Riders MC Karelia». Президент клуба Олега Белов рассказал, что в его состав входят порядка 30 человек, причём не только местные байкеры, но и мотоциклисты из Петербурга и Архангельска. Оказалось, что «Night Riders MC Karelia» - это старейший мотоклуб Карелии, кроме него в Петрозаводске базируется местное отделение «Ночных волков» и даже женское мотосообщество «MOTO LADY KARELIA». Кстати, в обычные мотоклубы девушек не берут, поэтому им приходится создавать собственные. В Пскове таких объединений нет, а вот в Петербурге тоже можно найти «Moto-Lady».

Есть среди карельских байкеров и псковичи, которые по разным причинам перебрались в северный край, но не забывают родную Псковскую область и были рады встрече с земляками. Они пообещали приехать с ответным визитом на мотосаммит, который пройдёт в Псковской области в конце июня.

После веселого праздника местные мотоциклисты и их гости разъехались, и мы отправились знакомиться с природными богатствами «страны рек и озёр», поблагодарив карельских байкеров за радушный приём. Мы держали курс на Рускеалу, где расположен знаменитый Мраморный каньон, не забывая смотреть по сторонам: порядка 300 километров пути вдоль трассы моно было наблюдать причудливые сочетания тайги, озёр, валунов впечатляющих масштабов, полноводных бурных рек.

Красотой северной природы не помешал насладиться даже дувший в лицо холодный ветер. А всё потому, что именно на мотоцикле ощущается слияние с природой, которое вряд ли можно испытать, путешествуя на автомобиле. Во время езды на байке аура дальних странствий и приключений захватывает дух не меньше, чем остановки и красивые пейзажи.

К тому времени, как мы достигли Рускеальских водопадов, погода расстоялась, и четыре равнинных каскада на реке Тохмайоки переливались на солнце всеми цветами радуги. Высота этих водопадов колеблется в пределах всего 3-4 метров, но выглядят они невероятно красиво и не менее впечатляюще, чем, к примеру, Кивач. К тому же, прямо над водой имеются веревочные мосты, благодаря которым можно очутиться прямо над водопадами, поражающими своей первозданной красотой и мощью.

Кстати, именно в этом живописном месте снимали советский фильм «А зори здесь тихие» и картину «Тёмный мир». Для съёмок последней прямо на водопаде был сооружён муляж рубленной избы, который остался там до сих пор.

Работа над этими картинами велась и в горном парке «Рускеала» - единственном комплексном памятнике природе и истории горного дела России и Финляндии. Здесь расположен знаменитый Мраморный каньон - огромная чаша, вырубленная человеком в массиве мраморного пласта.

От экскурсовода мы узнали, что каньон в Рускеале начали разрабатывать шведы еще в XVII веке, а особое внимание на него обратили в те времена, когда в Петербурге и его окрестностях стали возводить дворцы и соборы: разные виды мрамора, добытые в этих местах, высоко ценили архитекторы. Эксплуатация окрестных месторождений продолжается и теперь, здесь производится постоянная добыча и реализация мраморного щебня.

Музей горного дела поразил своей красотой. Узорчатые скалы каньона возвышаются на высоту до 25 метров над гладью озера, бывшие каменоломни превратились в горные озера, а штольни выглядят как загадочные пещеры.

Не радовало глаз только одно: на каменных валунах на территории каньона то и дело встречались надписи вроде «Я тут был» и «Вася+Маша». А вот псковичи, посетившие когда-то Рускеалу, видимо, решили не портить природное наследие и оставили свой «след в истории» иным способом: камнями выложили на земле название родного города.

К слову, такую вот «наскальную живопись» можно наблюдать практически на всех каменных твердынях вдоль дорог Карелии. Склоны пестрят разноцветными упоминаниями различных городов, имён. Но иногда встречаются и самые настоящие произведения искусства. К примеру, возвращаясь домой по трассе А-121 «Сортавала», мы увидели изображение медведя прямо на отвесной скале.

На этом наше мотоприключение не закончилось, потому что на границе Ленинградской области и Карелии мы наткнулись на «Стрелецкий острог». Этот исторический проект появился на берегах Ладоги весной 2014 года. Табличка на воротах гласила, что «проникновение на территорию крепости без дозволения коменданта и без уплаты пошлины» карается по закону, но вышедший навстречу начальник сооружения оказался довольно гостеприимным и разрешил нам войти. За воротами скрывалась полноразмерная деревянная русская крепость рубежа XVI-XVII веков. В этом «музее живой истории» есть караульная и пороховая башни, терем, кузница, баня по-черному, харчевня, конюшня с лошадьми и другие "аттракционы".

Затем из времён Ивана Грозного мы переместились в XIV век: именно тогда новгородцы построили крепость Корела, которая повстречалась на нашем пути после «Стрелецкого острога». Эта Кексгольмская крепость находится в городе Приозёрске Ленинградской области, недалеко от границы с Карелией. Мы с удовольствием побродили по территории небольшого оборонительного сооружения, насладились видами, тишиной и покоем в парке на берегу реки Вуоксы.

Отдохнув таким образом от долгой дороги, мы выехали на финишную прямую – до Петербурга оставалось 148 километров, до Пскова – 449. Только поздней ночью, после четырёхдневной поездки на мотоцикле мы вернулись домой, буквально падая с ног от усталости, но крайне довольные собой и тем, что посетили такой невероятный северный край.

Конечно, кто-то сочтёт такую поездку глупой затеей и выберет более комфортный способ передвижения, но каждый, кто хоть однажды отправится в путешествие на мотоцикле, захочет повторять это снова и снова. Особенно, если первая такая авантюра удалась. Да и не стоит забывать, что Россия – огромная страна, богатая достопримечательностями и разнообразными ландшафтами, и чтобы устроить незабываемый отпуск, совсем необязательно лететь на Кипр или в Испанию. Наверное, один из лучших способов отрешиться от мирских проблем и рутины – это «лететь» по трассе, ощущать всем телом упругий напор ветра, впитывать новые запахи и наслаждаться диковинными видами.