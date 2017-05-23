О розовой ксандрейке и драдедамовом платке узнают гости Пушкинского заповедника в День славянской письменности и культуры

18:16, 23 мая 2017, ПАИ

23 мая, в День славянской письменности и культуры, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пройдут специальные программы о русском языке. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В частности, в усадьбе поэта посетителей ждёт интерактивное костюмированное представление «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» с викториной на знание лексики из «модного словаря» XIX века. При этом речь пойдёт как о дворянском, так и о крестьянском костюмах.

«Самых активных и «лингвистически подкованных» участников программы ждут призы», - отметила Лидия Токарева, особо подчеркнув, что на один сеанс «Розовой ксандрейки» музей может принять не более десяти человек, однако сеансов будет достаточно для всех желающих.

Кроме того, в этот же день в музейном комплексе в Бугрово, в Классе русской письменности и словесности для гостей проведут программу «Загадки русского языка».

О «распорядке» Дня славянской письменности и культуры в Пушкинском заповеднике можно узнать на официальном сайте музея.