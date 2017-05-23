Круглые столы и олимпиады провёл Псковский филиал Академии ФСИН в рамках международного творческого фестиваля

19:29, 23 мая 2017, ПАИ

Курсанты и студенты образовательных организаций России и Белоруссии приняли участие в научных мероприятиях X Международного научно-спортивно-творческого фестиваля «Псковское вече». 23 мая Псковский филиал Академии ФСИН России провел шесть заседаний круглых столов и две олимпиады, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В частности, состоялись заседания круглых столов «Реализация гражданских прав осужденных в советский период», «Уголовная ответственность и наказание: современные тенденции развития», «Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе: проблемы и перспективы», «Актуальные проблемы профессиональной подготовки сотрудников силовых структур для решения задач, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах», «Психология служебной деятельности», «Трудовая деятельность осужденных к лишению свободы: проблемы и перспективы».

Прошли олимпиады по английскому и немецкому языкам, а также конкурс мультимедийных проектов «Сценарий воспитательного мероприятия для осужденных».

На научных мероприятиях опытом своей работы делились представители Академии МВД Белоруссии, Академии ФСИН России, Псковского филиала академии ФСИН, Санкт-Петербургского университета МВД России, Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, Владимирского юридического института ФСИН России, Новгородского университета имени Ярослава Мудрого и Псковского государственного университета.

24 мая в Псковском филиале академии состоится XII Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов», а 25 мая - IX Международная научно-практическая конференция «Организация воспитательной и внеучебной работы в образовательных организациях высшего образования».