Открытые экзамены устроит Псковский колледж искусств

19:45, 23 мая 2017, ПАИ

Экзамены, открытые для широкой зрительской аудитории, начнутся в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова 25 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном заведении.

Как рассказала заведующая отделением культуры и искусств колледжа Мария Зинина, итоговые творческие экзамены студентов, на которых они демонстрируют приобретенные профессиональные умения и навыки, проходят в формах открытых концертов, хореографических показов, художественных просмотров.

25 мая в 12:30 состоится открытый экзамен по дисциплине «Композиция и постановка танца» у студентов 3 курса хореографической специализации. Зрителей ждут 11 постановок – творческих работ студентов под руководством мастера курса, заслуженного работника культуры России Ирины Федоровой.

7 июня в 18:30 поклонников творчества хореографического ансамбля «Юность» приглашают на отчетный концерт коллектива. В программе будут представлены как постановки молодых хореографов-выпускников последних лет, так и классические композиции, лежащие в основе репертуара ансамбля. Художественный руководитель коллектива - Алёна Тагирова.

8 июня в 13:30 состоятся два хореографических показа по дисциплинам «Современный танец» и «Историко-бытовой танец» студентов 1 и 2 курса, преподаватели - Ольга Урукова и Алена Тагирова.

22 июня в 12:30 экзаменационные работы по «Композиции и постановке танца» представит 2 курс хореографической специализации, класс преподавателя Евгении Шургалиной.

С 1 июня в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова начнутся государственные экзамены, которые также являются открытыми для публики. 1 июня в 11:00 запланирован экзамен «Композиция и постановка танца» (концертный зал), 2 июня в 13:00 – показ и защита творческой работы выпускников специализации «Фото и видеотворчество» (аудитория 319), 9 июня в 14:00 - защита выпускной квалификационной работы выпускников специальности «Дизайн» (аудитория 319), 13 июня в 14:00 - защита выпускной квалификационной работы выпускников специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (аудитория 319).

Вход на все открытые экзамены свободный. Адрес отделения культуры и искусств колледжа: улица Набат, 5.