Псковская певица выступила на гала-концерте «Студенческой весны» в Кремле

19:51, 23 мая 2017, ПАИ

Певица из Пскова Кристина Евдокимова приняла участие в гала-концерте юбилейного Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который состоялся в большом зале Государственного кремлевского дворца 19 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области, гала-концерт прошел в рамках «Всероссийской студенческой весны» 2017 года и собрал студентов со всех регионов страны.

Программа состояла из лучших номеров артистов, получивших гран-при, занявших первое место в «Студенческой весне» в разные годы. Псковичка Кристина Евдокимова стала лауреатом 1 степени фестиваля в 2015 году. На гала-концерте она исполнила «Песню Земли» («Canto Della Terra» композитор - F. Sartori, автор текста - L. Quaranto).

Молодая исполнительница из Пскова становилась победительницей в международных и всероссийских фестивалях и конкурсах в различных номинациях: академический и эстрадный вокал, художественное слово. Она стала лауреатом премии «Молодежь Псковщины» в 2010 и 2013 годах.

Кристина Евдокимова окончила факультет иностранных языков Псковского государственного университета. Являясь лауреатом 1 степени «Всероссийской студенческой весны» в 2015 году, она была приглашена профессионально заняться вокалом. Уже второй год певица живет в Москве, является студенткой 2 курса факультета вокального искусства Института современного искусства. Приезжая в Псков, артистка участвует в различных праздничных мероприятиях, выступает на концертных площадках в Зеленом театре, Городском культурном центре, Доме офицеров.