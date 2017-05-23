Схема движения автобусов изменится в Пскове 24 мая

21:38, 23 мая 2017, ПАИ

24 мая в Пскове изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню славянской писменности и культуры в честь последнего звонка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

С 12:30 до 13:10 будут закрыты для движения площадь Ленина, улица Советская (от площади Ленина до Октябрьской), Октябрьская площадь, Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Гражданской), улицы Л. Поземского (от улицы Труда до площади Ленина), Кузнецкая (от Спортивной до Л. Толстого).

В связи с этим автобусы маршрутов №№ 3, 4, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице М. Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья поедут по улицам Коммунальной, М. Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы №№ 126, 115 с автовокзала будут ездить по улице Я. Фабрициуса, через площадь Победы (с остановкой) и Дамбу по улице М. Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по М. Горького, через Дамбу, площадь Победы (с остановкой), улицу Я. Фабрициуса на автовокзал.

Автобус № 109 от автовокзала проследует к Летнему саду по улицам Кузнецкой, Инженерной, Труда с выездом на Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях; автобусы № 1 - по улице Л. Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на Труда, по улицам Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками

Атобусы № 11 будут ходить с улицы Звездной по Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками; автобус № 19 с Цементного склада - через Дамбу, площадь Победы, улицу Я. Фабрициуса на вокзал; от вокзала - по улице Я. Фабрициуса через площадь Победы на Цементный склад.

Автобусы №№ 7, 7А, 118,112, 127 будут следовать через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками; а маршруты №№ 8, 8А, 22, 25, 30 закрыты в период с 12:30 до 13:10.