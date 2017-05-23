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Спорт

Пскович занял шестое место на Всероссийских соревнованиях по водно-спасательному многоборью

19-21 мая в Санкт-Петрбурге состоялся юбилейный пленум центрального совета Всероссийского общества спасания на водах, на котором присутствовали 120 человек, в том числе делегация от псковского отделения. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации, 21 мая ВОСВОД России отметило 145 лет своей деятельности. В этот день псковичи-восводовцы приняли участие в возложении цветов на могилу К. Посьета на Новодевичьем кладбище.

 

Одновременно с пленумом проходили Всероссийские соревнования по водно-спасательному многоборью. Псковский ВОСВОД представлял победитель соревнований матросов-спастелей, начальник отдела ГО и ЧС посёлка Дедовичи А. Кириллов, он занял шестое место.

Общество было создано 3 июля 1871 года, когда его Устав утвердил император Александром II. Первым председателем правления был избран выдающийся мореплаватель и государственный деятель России вице-адмирал К. Посьет, Августейшим покровителем общества с момента его возникновения и до принудительной ликвидации 15 октября 1918 года была Великая княгиня Цесаревна, впоследствии императрица Всероссийская Мария Федоровна. К началу XX века общество содержало 2 тыс. спасательных станций, 10 тыс. спасательных постов, 2 морские спасательные станции, 4 моторные яхты и несколько десятков парусных спасательных судов. У общества был свой дом в Петербурге по улице Садовой, 50б, где размещался единственный в России музей спасательного дела.

До войны 1914 года смертность на воде во всей Российской Империи, включая Польшу и Финляндию, составляла 8-9 тыс. человек в год. В Советском же Союзе, после ликвидации общества и в период отсутствия общественной организации спасания на водах, количество утоплений возросло до 18 тысяч. В нынешней Российской Федерации смертность на воде составляет 15 тыс. человек в год.

Существующее сейчас Всероссийское общество спасания на водах было восстановлено 31 марта 1970 года на своем первом учредительном съезде. Председателем Центрального совета ВОСВОД был избран вице-адмирал Н. Торик, была создана сеть производственных предприятий общества, которые наладили выпуск малогабаритных сборно-разборных бассейнов и аварийно-спасательного имущества (АСИ).

В середине 80-х годов в ВОСВОД России действовали 9 производств аварийно-спасательного имущества, 20 стационарных спасательных бассейнов, где по всей России бесплатно обучались плаванию более сотни тысяч детей. Созданная в то же время главная навигационно-техническая инспекция по маломерному флоту Всероссийского общества спасания на водах создала всю необходимую нормативную базу по аттестации и контролю за безопасностью судовождения маломерного флота, которая не утратила своего значения и поныне, поскольку в 1984 была преобразована в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС РСФСР), которая, в свою очередь, Указом президента России в 2004 году была реорганизована в соответствующую инспекцию МЧС РФ.

В 90-е годы прошлого века начался разрешенный государством процесс приватизации, и новая страница деятельности ВОСВОД была открыта в январе 2004 года, когда на должность председателя центрального совета ВОСВОД был избран генерал-полковник внутренней службы, заместитель министра внутренних дел П. Нелезин. В это время вступили в действие Водный кодекс РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта, Указ президента РФ № 991 от 28 августа 2003 года «О совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», федеральный закон №131.

Псковское отделение ВОСВОД насчитывает 424 члена. В регионе активно работают Псковское городское и районное отделения, Великолукское, Дедовичское, Пустошкинское, Пушкиногорское, Невельское, Гдовское и Порховское. На первом месте перед общественной организацией в настоящее время стоит профилактическая работа. Общественные инспекторы ВОСВОД проводят беседы по безопасности на водоемах в школах, летних лагерях отдыха, во время дежурства. Псковское отделение ВОСВОД готовит матросов-спасателей для несения дежурства на пляжах. Также в современном Уставе ВОСВОД одной из задач общества является участие в решении экологических проблем в местах массового отдыха у воды. 

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