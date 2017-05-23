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Общество

Сформирован оргкомитет по созданию в Пскове «Народного парка»

23 мая состоялось рабочее совещание под руководством главы Пскова Ивана Цецерского по созданию в городе «Народного парка». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, постановлением руководителя города был сформирован консультационный совет, в состав которого вошли депутаты Псковской городской Думы, сотрудники администрации Пскова, архитекторы, озеленители, общественники, представители ветеранских организаций, Общественной палаты города и Молодежного совета.

«Мы находимся в активной стадии по созданию городского «Народного парка». Замысел формирования новой рекреационной зоны заключается в том, чтобы силами горожан, общественников, благотворителей и помощи муниципалитета благоустроить одну из рекреационных территорий Пскова. Открытие планируется на 2019 год», - отметил глава Пскова.

Участники совещания сформировали организационный комитет. Он возьмет на себя дальнейшую работу над проектом - от концепции до привлечения к реализации горожан, общественников и благотворителей. 

Под «Народный парк» планируется выделить Степановский лужок на Завеличье. Как рассказала заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Иванова, территория подходит по Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки и местоположению. В данный момент соответствующий запрос на использование этих земель отправлен в Госкомитет региона по имущественным отношениям.

Идею создания многофункционального общественного пространства в этом месте поддержали специалисты по охране объектов культурного наследия, отметив, что территория не имеет обременений. С готовностью в процесс обсуждения и реализации включились архитекторы, предложив провести открытый конкурс эскизного проекта и концепции. За комплексное освоение прибрежной зоны от радиозавода до моста Александра Невского выступили общественники, молодежное сообщество предложило при реализации учесть спортивную составляющую и свободный доступ к сети Интернет, ветераны - виды отдыха в зимний период.

Иван Цецерский подчеркнул, что обязательным условием создания парка станет его доступность для маломобильных групп населения. Кроме того, руководитель муниципалитета предложил подключить к участию в проекте студентов факультета дизайна ПсковГУ.

Следующее заседание оргкомитета по реализации «Народного парка» в Пскове намечено на конец июня-начало июля. К этому времени предложенные идеи необходимо обобщить и включить в план работы.

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