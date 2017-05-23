Более 8 миллионов поступят в бюджет Пскова после приватизации ряда объектов

20:14, 23 мая 2017, ПАИ

23 мая в рамках подготовки к очередной сессии состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Константина Болотина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутаты проголосовали за вынесение на сессию с рекомендацией «принять» условий приватизации муниципального имущества в третьем квартале 2017 года. Проект решения предполагает осуществление приватизации восьми объектов нежилого фонда способом продажи на аукционе. Минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города составит 4,2 млн рублей.

Также парламентарии согласовали внесение изменений в условия приватизации муниципального имущества в первом и втором кварталах текущего года. Изменения в первом квартале связаны с изменением способа приватизации объекта на улице Красных Партизан, 8: с продажи на аукционе на продажу посредством публичного предложения. Способ приватизации предлагается изменить в связи с тем, что аукционы, объявленные в 2015, 2016 и 2017 годах были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Минимальный ожидаемый размер поступлений в бюджет составит 2,5 млн рублей.

В условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2017 года вносится дополнительный объект - здание на улице Детской, 4 и земельный участок под ним. Здание - объект культурного наследия «Дом жилой доходный (деревянный) около 1897 года». В 2011 году оно было признано аварийным и расселено в рамках исполнения программ по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений. В бюджет города от продажи здания и участка планируется получить 1,5 млн рублей. Переход права собственности состоится после реконструкции. Если покупатель не выполнит это условие, то через семь лет имущество возвращается в муниципальную собственность.