0
22:09
В Карелию на байке: проверено на себе
21:03
Проезд в псковских автобусах подешевеет в летний период
20:01
Сформирован оргкомитет по созданию в Пскове «Народного парка»
17:22
Для 9 тысяч выпускников Псковской области 24 мая прозвенит последний звонок
16:54
Свои таланты продемонстрировали участницы конкурса «Миссис Псков-2017»
15:21
Конкурс на лучшую реконструкцию парка предложил устроить среди пяти районов Псковской области вице-губернатор
14:56
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
Еще новости
Общество

Более 8 миллионов поступят в бюджет Пскова после приватизации ряда объектов

23 мая в рамках подготовки к очередной сессии состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Константина Болотина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутаты проголосовали за вынесение на сессию с рекомендацией «принять» условий приватизации муниципального имущества в третьем квартале 2017 года. Проект решения предполагает осуществление приватизации восьми объектов нежилого фонда способом продажи на аукционе. Минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города составит 4,2 млн рублей.

Также парламентарии согласовали внесение изменений в условия приватизации муниципального имущества в первом и втором кварталах текущего года. Изменения в первом квартале связаны с изменением способа приватизации объекта на улице Красных Партизан, 8: с продажи на аукционе на продажу посредством публичного предложения. Способ приватизации предлагается изменить в связи с тем, что аукционы, объявленные в 2015, 2016 и 2017 годах были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Минимальный ожидаемый размер поступлений в бюджет составит 2,5 млн рублей.

В условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2017 года вносится дополнительный объект - здание на улице Детской, 4 и земельный участок под ним. Здание - объект культурного наследия «Дом жилой доходный (деревянный) около 1897 года». В 2011 году оно было признано аварийным и расселено в рамках исполнения программ по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений. В бюджет города от продажи здания и участка планируется получить 1,5 млн рублей. Переход права собственности состоится после реконструкции. Если покупатель не выполнит это условие, то через семь лет имущество возвращается в муниципальную собственность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проезд в псковских автобусах подешевеет в летний период
23 мая 2017
Проезд в псковских автобусах подешевеет в летний период
Сформирован оргкомитет по созданию в Пскове «Народного парка»
23 мая 2017
Сформирован оргкомитет по созданию в Пскове «Народного парка» 3
Для 9 тысяч выпускников Псковской области 24 мая прозвенит последний звонок
23 мая 2017
Для 9 тысяч выпускников Псковской области 24 мая прозвенит последний звонок 2
Свои таланты продемонстрировали участницы конкурса «Миссис Псков-2017»
23 мая 2017
Свои таланты продемонстрировали участницы конкурса «Миссис Псков-2017»
Конкурс на лучшую реконструкцию парка предложил устроить среди пяти районов Псковской области вице-губернатор
23 мая 2017
Конкурс на лучшую реконструкцию парка предложил устроить среди пяти районов Псковской области вице-губернатор
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
23 мая 2017
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа 4
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
23 мая 2017
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом 1

Идет загрузка...