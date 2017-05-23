Пьяный водитель-рецидивист пытался скрыться от псковских полицейских и врезался в стену

20:25, 23 мая 2017, ПАИ

22 мая в Пскове задержали повторно севшего за руль нетрезвым водителя, который пытался скрыться от полицейских. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 4:25 минут наряд отдельной роты ДПС заметил в районе пересечения улиц М. Горького и Малясова ВАЗ-21099, водитель которого неадекватно вел себя на проезжей части. Предположительно, он управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудники полиции с помощью проблесковых маячков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства предприняли попытку остановки данного автомобиля, однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. На неоднократные требования об остановке он не реагировал и двигался на высокой скорости, при этом выезжал на полосу встречного движения, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

В результате гражданин не справился с управлением и врезался в стену многоэтажного дома по улице Р. Люксембург. Выяснилось, что за рулем машины находился 29-летний мужчина с явными признаками опьянения.

В ходе проверки установлено, что этот водитель ранее был лишен права управления по части 1 статьи 12.8 КоАП Российской Федерации сроком на 18 месяцев. Таким образом, в действиях данного лица усматриваются признаки состава уголовно-наказуемого деяния, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.