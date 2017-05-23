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Общество

«Газпром» продолжает работу по совершенствованию законодательства в сфере газоснабжения

«Газпром» продолжает работу с органами власти по совершенствованию законодательства в сфере газоснабжения. Об этом сообщил член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв на пресс-конференции в рамках организации годового общего собрания акционеров компании 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

В частности, для установления системы прямых договоров с потребителями коммунальных ресурсов разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты», для установления уголовной ответственности за самовольное подключение к газопроводам - законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ». Также, по словам Кирилла Селезнёва, планируется повысить прозрачность процедуры подключения к газораспределительным сетям, снизить стоимость подключения к ним объектов капитального строительства, сократить сроки технологического присоединения. Кроме того, разработан проект постановления Правительства РФ, наделяющий поставщика газа полномочиями по установке у абонентов приборов учёта, принадлежащих поставщику, и дополнительных плоб, а также упрощающий порядок направления неплательщикам за газ уведомлений о приостановке поставки ресурсов. 

Предложения направлены в Минстрой и Минэнерго России. Кирилл Селезнёв выразил надежду, что поправки будут приняты в течение года. 

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