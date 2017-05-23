О правилах поведения в лесах узнали жители усвятской деревни Узкое

20:55, 23 мая 2017, ПАИ

23 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактический рейд в частном жилом секторе деревни Узкое Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда был осуществлен подворовый обход 25 домовладений, под роспись проинструктированы 28 человек, распространены 32 листовки, в том числе на информационных стендах. С гражданами провели индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в весеннее-летний пожароопасный период, правилах поведения в лесах, о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жители деревни узнали о том, что на территории области с 24 марта установлен пожароопасный период, а также об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.