Пенсию по случаю потери кормильца получают 5,5 тысяч псковичей

21:14, 23 мая 2017, ПАИ

В Псковской области 5 тыс. 553 человека получают страховую пенсию по случаю потери кормильца. Её средний размер составляет 9 тыс. 149,5 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Получателями пенсии по случаю потери кормильца могут быть нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые состояли на его иждивении, независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления его смерти. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Также право на выплату имеют дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет; дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся в детских садах, школах, колледжах, вузах, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей. Пенсии назначаются родителям и супругам умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами; дедушке и бабушке умершего кормильца, если они достигли 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать; нетрудоспособным родителям и супругам, не состоявшим на иждивении у умершего кормильца, независимо от времени, прошедшего после его смерти, если они утратят источник средств к существованию; одному из родителей, супругу, дедушке, бабушке умершего кормильца, а также брату, сестре или ребенку умершего кормильца, достигшим 18 лет, если они не работают и при этом заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. В этом случае право на данный вид страховой пенсии возникает независимо от факта нахождения на иждивении у кормильца.

Все виды страховых пенсий выплачивает Пенсионный фонд России, поэтому с необходимыми документами членам семьи умершего гражданина необходимо обращаться в территориальный орган по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950