Козодоя и бурозубка нарисовали псковичи

22:01, 23 мая 2017, ПАИ

19 мая Псковский музей-заповедник совместно с Полистовским заповедником присоединились к международной акции «Ночь музеев». Как сообщили Псковскому агентству информации в Полистовском заповеднике, всем желающим было предложено стать авторами образов «неведомых зверушек», приняв участие в творческом интерактиве. Гости продумывали и рисовали облик животных с незнакомыми названиями: бурозубка, улит, веретеница, козодой.

Также в ходе интерактива участники узнали о Полистовском заповеднике, его типичных и редких обитателях, а также о возможности посетить экскурсионные маршруты Полистовья.

В этот день с вечера до полуночи для гостей были открыты двери центрального здания музея, картинной галереи, Поганкиных палат, а некоторые интерактивные мероприятия проводились под открытым небом в музейном дворе.

Старт «Ночи музеев - 2017» дало открытие фотовыставки «Птицы Полистовья» совместно с победителями конкурса чтецов, посвящённого Году экологии в России. Директор музея-заповедника Юрий Киселев во вступительном слове напомнил гостям о важности бережного отношения к родной природе, проведя параллель с поддержкой культурного наследия, «экологией души».

В продолжение вечера посетители приняли участие в лабораторном мастер-классе «Живая вода», услышали произведения средневековой рыцарской поэзии, хоровой и вокальной музыки. Во дворе музея гостей ждала выставка исторических фотографий Пскова.