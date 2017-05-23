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Общество

Сотрудник Псковского линейного отдела стал вторым в конкурсе за звание «Лучший по профессии»

В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу состоялся конкурс профессионального мастерства за звание «Лучший по профессии» среди сотрудников охранно-конвойной службы линейных подразделений и изолятора временного содержания Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, по итогам конкурса победителем стал полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Котласского линейного отдела МВД России на транспорте старший сержант полиции Михаил Демидов. Второе место занял сотрудник Псковского линейного отдела МВД России на транспорте старший сержант полиции Роман Боровков. Третье место завоевал сотрудник Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте старший сержант полиции Максим Тонин.

Михаил Демидов будет направлен в Тюменский институт повышения квалификации МВД России для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

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