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Общество

Бархатцами и сиренью украсили приставы парковые зоны возле отделов

Работники аппарата и структурных подразделений Управления ФССП России по Псковской области провели экологическую акцию «Украсим планету цветами». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Сотрудники украсили клумбой с цветами парковую зону управления, возле районных подразделений отделов судебных приставов также появились бархатцы, петуния, лобелия, анютины глазки. Отделы судебных приставов города Великие Луки, а также Великолукского и Куньинского районов посадили саженцы сирени, а псковские приставы - саженцы ели.

Отметим, что согласно Указу президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии.

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