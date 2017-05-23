Бархатцами и сиренью украсили приставы парковые зоны возле отделов

22:45, 23 мая 2017, ПАИ

Работники аппарата и структурных подразделений Управления ФССП России по Псковской области провели экологическую акцию «Украсим планету цветами». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники украсили клумбой с цветами парковую зону управления, возле районных подразделений отделов судебных приставов также появились бархатцы, петуния, лобелия, анютины глазки. Отделы судебных приставов города Великие Луки, а также Великолукского и Куньинского районов посадили саженцы сирени, а псковские приставы - саженцы ели.

Отметим, что согласно Указу президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии.