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Общество

63 алиментщиков нашли судебные приставы с начала года

В УФССП России по Псковской области в рамках социально-информационной акции «Судебные приставы - детям!», направленной на привлечение внимания к проблеме уклонения родителей от уплаты алиментов на содержание детей, уделяется особый контроль розыску алиментщиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, по состоянию на 1 мая в отделах судебных приставов региона находятся около 4,9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

«Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей — одно из важнейших и самых сложных направлений работы Федеральной службы судебных приставов, – объяснил и. о. начальника отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей Василий Нестерук. - И, зачастую, без розыска должника-алиментщика не обойтись. Отмечу, что с начала года отдел уже нашел 63 должника-алиментщика, 240 ещё предстоит разыскать».

Судебные приставы по розыску применяют широкий перечень способов и методов розыска должника: это и общение со взыскателями, и работа с ведомствами (ОМВД по вопросам миграции, таможня, ЗАГС), выставление сторожевых карточек по розыску, поиск по социальным сетям. Должника могут найти и в другом регионе, для этого приставы могут направить разыскное задание по установленному адресу в любое региональное Управление ФССП России. В отделе судебных приставов создан электронный фотоальбом должников, чьи фотографии размещаются в общедоступных местах — в зданиях администраций волостей и сельских поселений, на вокзалах.

Также с текущего года УФССП России по Псковской области принимает участие в пилотном проекте по проверке опознавательных карт в отношении разыскиваемых ФССП России должников в подсистеме «Опознание». В ИЦ УМВД России по Псковской области уже направлены 104 опознавательных карты на без вести пропавших должников-алиментщиков Псковской области. Должникам по алиментным обязательствам необходимо учитывать, что их ожидает административная или уголовная ответственность, отметили в управлении. 

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