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Общество

Европейский день парков отмечается 24 мая

Европейский день парков отмечается 24 мая. Как сообщает calend.ru, впервые праздник состоялся в 1999 году. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные парки, основанные в Швеции.

Экологический праздник был учрежден с целью подъема профиля заповедников Европы, а также для того, чтобы вызывать общественную поддержку их работы. В настоящее время Европейский день парков символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий. В этот день проводятся многочисленные мероприятия на территории и вокруг заповедников (открывают тематические выставки, читают лекции, показывают фильмы, проводят новые экскурсии, организуют детские программы и фестивали), целью которых является привлечение внимания к естественной красоте Европы и ее культурного достояния.

Напомним, что в России День заповедников и национальных парков отмечается ежегодно 11 января, а в апреле проходит международная крупномасштабная природоохранная акция под названием «Марш парков».

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