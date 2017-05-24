Российские кадровики отмечают 24 мая профессиональный праздник

09:19, 24 мая 2017, ПАИ

24 мая в России отмечается День кадровика, инициатором праздника в 2005 году стал Всероссийский кадровый конгресс. Как сообщает calend.ru, этот профессиональный праздник еще не получил в России официального статуса.

Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму», которое стало первым документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работника в стране.

В России у работников отделов кадров есть еще один день, который они могут считать профессиональным праздником - 12 октября, когда отмечается День кадрового работника. В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.