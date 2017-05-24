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Общество

Мокий Мокрый наступил по народному календарю

24 мая православные чтят память священномученика Мокия. Как сообщает calend.ru, в народе его прозвали Мокрым — по созвучию с именем и потому, что в его праздник часто бывают дожди.

На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником «умилостивления царя града». Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь — крестьяне старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами. 

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