Драйвер роста

23:29, 23 мая 2017, ПАИ

С 17 по 19 мая 2017 года при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в Пскове прошел Третий ежегодный международный Форум приграничных регионов. По заявлению организаторов, главная цель Форума – обсуждение актуальных проблем и направлений развития приграничных регионов России и стран ближнего зарубежья, содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в сфере бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия органов власти всех уровней. За официальной информацией и скупым слогом пресс-релизов непросто понять конкретную содержательную нагрузку мероприятия. Вот мы и попробуем разобраться, какая польза Пскову от форума уже сегодня и есть ли к чему стремиться?

Крупные региональные инвестиционные форумы уже давно стали знаковым событием в экономической, социальной и культурной жизни городов. Мы достаточно осведомлены о главных мировых экономических площадках – это Санкт-Петербург, Шанхай, конечно же, Давос. О региональных же знаем немного, хотя с некоторых пор едва ли не каждый европейский город с населением от 100 000 человек считает своим долгом также иметь собственный тематический форум. Подобные мероприятия являются первой и уникальной площадкой для общения высших должностных лиц, представителей международного экономического сообщества, экспертов в области экономики, права и международных отношений, руководителей экономических департаментов компаний.

Вместе с тем пока нет оценок того, насколько полезны такие мероприятия для экономики принимающего региона. Существенен ли приток инвестиций, поступающий от соглашений, заключенных на Форуме, в региональном или хотя бы муниципальном масштабе?

Распространенным упущением организаторов большинства региональных инвестиционных форумов зачастую становится игнорирование публикации пост-релизов, которые должны содержать, в том числе, показатели экономической результативности проведенных мероприятий. К таким показателям, прежде всего, относится сумма заключенных инвестиционных соглашений. Более того, включение данных о контрактах между инвесторами (предпринимателями-резидентами) и местными властями позволяет судить о значимости форума для укрепления инвестиционного потенциала региона.

Среди всех инвестиционных форумов, проходящих на территории России, менее десятка имеют данные о количестве и сумме заключенных инвестиционных контрактов. Еще меньше мероприятий сопровождается информацией об итогах переговорного процесса непосредственно для принимающего субъекта Российской Федерации. К числу форумов, организаторы которых постоянно предоставляют такого рода сведения, относится только Международный инвестиционный форум в Сочи. В этом смысле нам остается ждать и надеяться, что пост-релиз 3-го Форума приграничных регионов превзойдет самые смелые ожидания.

Однако не только лишь номинальным числом заключенных контрактов и сухими цифрами инвестиционных соглашений определяется успешность подобных мероприятий. Здесь необходимо обратить внимание на целый ряд процессов объективного характера, никоим образом не зависящих от сиюминутной политической обстановки.

Во-первых, мир в 21 веке стал глобальным окончательно и бесповоротно. Никакие санкции либо иные жалкие потуги на экономический изоляционизм не в состоянии разрушить сложившиеся современные коммуникации и финансовые технологии. Исход принципиального отказа от сотрудничества с цивилизованным миром может быть только один – постепенное превращение в Северную Корею.

Во-вторых, цепочка мировых финансово-экономических кризисов двух последних десятилетий на практике доказала неэффективность прежней системы управления мировой экономикой. Эта система основывалась на принципах экономического либерализма и экономической «донастройки» Милтона Фридмана. Основатель Чикагской школы экономики свято верил, что свободный рынок является всеобщим самодостаточным универсальным регулятором. А в случае какого-либо сбоя в экономике, система сама, без вмешательства государства, анализирует свои параметры, донастраивается и оптимизируется под изменившиеся условия. Черта с два она оптимизируется. Экономику по модели Фридмана мы честно пережили в начале 1990-х, когда страну пытались осчастливить «шоковой терапией». Увы, все эти либеральные схемы полностью исчерпали себя задолго до проникновения в мозги Егора Гайдара.

Экономический кризис, начавшийся в 2008 году, помимо того, что в очередной раз доказал отсутствие универсальных механизмов самонастройки мировой экономики, наглядно продемонстрировал беспомощность основных мировых институтов ее стабилизации – Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Выбраться из этого кризиса, по мнению многих экспертов, можно только через региональную спецификацию. Система глобального управления экономикой себя исчерпала. Единых универсальных рецептов больше не существует. В основе новой системы оптимального управления должны быть региональные особенности: территория, инфраструктура, миграционные процессы, климат.

Вот в этом контексте кроется основной потенциал региональных экономических форумов. Общность территории и общие проблемы, как в случае псковского Форума приграничных регионов, невольно порождают интенсивный обмен информацией, высокий уровень координации и, в конечном итоге, совместные действия.

Таким образом, на подобные региональные форумы ложится несколько функций, с которыми не справились международные финансовые организации. Прежде всего, аналитика и прогнозирование событий, содействие координации и выработка региональных экономических моделей.

Конечно, до оптимальной практической реализации такого функционала Форум приграничных регионов еще недостаточно созрел. В Пскове сегодня объективно нет структур, способных анализировать происходящие процессы современными методиками и давать качественные прогнозы развития. Но, даже в сравнении с прошлым годом, здесь очевиден прогресс. Сформированы институты и интерактивные площадки, позволяющие вести открытый диалог и вырабатывать взаимовыгодные решения. На площадке ОЭЗ «Моглино» появились общие инфраструктурные и логистические решения. Пока не так много, как хотелось бы, но не будем забывать - Форум приграничных регионов появился у нас 3 года назад. Пару лет назад о нем мало кто слышал. Сегодня в нем участвуют первые лица государства и ведущие российские и европейские эксперты.