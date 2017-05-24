Рунет перейдёт на отечественное шифрование

08:20, 24 мая 2017, ПАИ

Собственная система шифрования появится в России для разрабатываемых в стране браузеров. Об этом сообщил президент Фонда информационной демократии и главы рабочей группы, отвечающей за раздел «Информационная безопасность», Илья Массуха, пишет газета «Известия».

«Школы шифрования в мире, по сути, две — Россия и США, плюс Китай сейчас занялся этим вопросом. Наши алгоритмы очень надежны. Они одобрены специальным комитетом Международной организации по стандар­ти­за­ции (ISO). Крупнейшие мировые IT-корпорации не хотят их встраивать в свои браузеры. Госпрограммой мы поставили такую задачу», – сказал он.

Необходимость собственной системы шифрования заключается еще и в том, что при безопасном соединении в интернете используются лишь американские сертификаты безопасности, что создает риски, в случае введения санкций, отмечает издание.