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Общество

Рунет перейдёт на отечественное шифрование

Собственная система шифрования появится в России для разрабатываемых в стране браузеров. Об этом сообщил президент Фонда информационной демократии и главы рабочей группы, отвечающей за раздел «Информационная безопасность», Илья Массуха, пишет газета «Известия».

«Школы шифрования в мире, по сути, две — Россия и США, плюс Китай сейчас занялся этим вопросом. Наши алгоритмы очень надежны. Они одобрены специальным комитетом Международной организации по стандар­ти­за­ции (ISO). Крупнейшие мировые IT-корпорации не хотят их встраивать в свои браузеры. Госпрограммой мы поставили такую задачу», – сказал он.

Необходимость собственной системы шифрования заключается еще и в том, что при безопасном соединении в интернете используются лишь американские сертификаты безопасности, что создает риски, в случае введения санкций, отмечает издание.

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