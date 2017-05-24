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Общество

Долги по зарплате в России увеличились с начала года на 30%

С 1 января по 1 мая в России общий размер задолженности по зарплате вырос с 2725 млн до 3848 млн рублей. Как пишет газета «Известия», всего работодатели не доплатили 68 тыс. человек — это население целого Геленджика.

«Сегодня экономический рост практически отсутствует, и это отражается на возможностях предприятий. Многие компании оказались в ситуации, когда просто не могут рассчитаться со своими сотрудниками», — пояснил проректор РАНХиГС Александр Сафонов.

За январь, по информации Росстата, задолженность выросла на 6%, а с начала года — на 30%. В наиболее тяжелом положении находятся строители. Им должны в сумме уже 1102 млн рублей. Однако наихудшую отрицательную динамику показала сфера производства текстиля — общая задолженность выросла в 7,7 раз. В тяжелом положении находится и угольная промышленность, где задолженность по зарплатам увеличилась в 2,4 раза, составив 205 млн рублей, уточняет издание.

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