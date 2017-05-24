В конкурсе «Десантный взвод-2017» принимают участие псковские военнослужащие

08:49, 24 мая 2017, ПАИ

На полигоне «Раевское» в Краснодарском крае стартовали состязания Воздушно-десантных войск «Десантный взвод-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

После торжественного открытия десантники приступили к основному этапу конкурса, который пройдет сразу на двух полигонах ВДВ «Раевское» и «Семисводная» в Новороссийском районе.

В конкурсом отборе ВДВ «Десантный взвод-2017» приняли участие лучшие подразделения из Тульского, Псковского, Новороссийского, Ивановского, Ульяновского, соединений, Омского учебного центра ВДВ и РВВДКУ.

Испытания проходят под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Заключительный этап всеармейского конкурса Воздушно-десантных войск «Десантный взвод» - «Эстафета на боевых машинах» - определит участников международного этапа Армейских международных игр -2017, который состоится 26 мая.

В течение четырех суток семь десантных взводов будут показывать уровень подготовки, преодолевая испытания различной степени сложности на отдельных участках.

Главная отличительная особенность конкурса «Десантный взвод-2017» - одновременная проверка более 20 военнослужащих, действующих как единый организм, отметили в ведомстве.

Результат испытаний каждого взвода будет складываться из результатов индивидуальной гонки, спринта, гонки преследования, эстафеты (на боевых машинах), десантирования, сбора, марш-броска с совершением стрельбы и преодолением полосы препятствий (в составе подразделения), индивидуального биатлона со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, горного бега на 20 километров и военно-прикладного плавания на 200 метров в снаряжении.

За строго отведенное время каждому из участников предстоит десантироваться на незнакомую площадку приземления, сориентироваться и после сбора совершить марш-бросок. Десантникам за четыре дня состязаний необходимо будет пройти более 20 различных испытаний.