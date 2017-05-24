У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец

08:55, 24 мая 2017, ПАИ

Издательский дом «Провинция», выпускающий 27 региональных еженедельных газет, в том числе выходящую в Псковской области газету «КурьерЪ. Псков - Великие Луки», сменил владельца. Как сообщает газета «Коммерсантъ», занимающий 40-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $20 миллиардов Леонард Блаватник продал издательский дом Олегу Никанову.

Как поясняет издание, представляющая Леонарда Блаватника Ксения Сокольская вышла из ООО «ИД «Провинция» и связанных с ним нескольких десятков компаний, единоличным собственником которых теперь стал Олег Никанов, гендиректор «Провинции».

В Псковской области газета «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» выходит с конца 2002 года. Ее редактор – известный псковский журналист Олег Константинов.