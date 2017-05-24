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Общество

Отказаться от выпускных вечеров в школах предложил Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от проведения выпускных вечеров в школах республики. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Рамзан Кадыров рассказал, что провел рабочую встречу с министром образования и науки Чеченской Республики Исмаилом Байхановым. Стороны обсудили результаты уходящего учебного года и уделили внимание теме выпускных вечеров.

«Я предложил уйти от практики проведения подобных мероприятий в школах. Родители могут организовать их по своему усмотрению. Различных домов торжеств, кафе и ресторанов в республике достаточно для всех желающих отметить завершение учебы в школе. Этот вопрос будут решать родительский комитет и сами дети, но непосредственно в школах собирать денежные средства для проведения вечеров не должны», - написал глава Чечени.

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