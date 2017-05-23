Из-за короткого замыкания загорелся автомобиль «Рено» на улице Николая Васильева в Пскове

11:47, 24 мая 2017, ПАИ

23 мая в Пскове на улице Николая Васильева из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в автомобиле «Рено Меган» 1997 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, в результате выгорел моторный отсек и передняя часть салона.

По той же причине в садоводческом товариществе «Торошинка» в Псковском районе сгорел дачный дом.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.