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Из-за короткого замыкания загорелся автомобиль «Рено» на улице Николая Васильева в Пскове

23 мая в Пскове на улице Николая Васильева из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в автомобиле «Рено Меган» 1997 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, в результате выгорел моторный отсек и передняя часть салона.

По той же причине в садоводческом товариществе «Торошинка» в Псковском районе сгорел дачный дом.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

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