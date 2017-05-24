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Общество

Отремонтировать камеры следственного изолятора Пскова обязала прокуратура

 На следственный изолятор города Пскова возложена обязанность по проведению в камерах косметического ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки в СИЗО-1 надзорный орган выявил многочисленные нарушения требований санитарии в камерных помещениях в виде дефектов в отделке стен и потолка, следов протечек, грибковых поражений, отслоения штукатурки и побелки.

В этой связи в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области провести в камерах следственного изолятора косметический ремонт. Псковский городской суд удовлетворил требования прокурора.

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