Отремонтировать камеры следственного изолятора Пскова обязала прокуратура

09:27, 24 мая 2017, ПАИ

На следственный изолятор города Пскова возложена обязанность по проведению в камерах косметического ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки в СИЗО-1 надзорный орган выявил многочисленные нарушения требований санитарии в камерных помещениях в виде дефектов в отделке стен и потолка, следов протечек, грибковых поражений, отслоения штукатурки и побелки.

В этой связи в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области провести в камерах следственного изолятора косметический ремонт. Псковский городской суд удовлетворил требования прокурора.