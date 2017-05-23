На 500 тысяч оштрафована псковская «Авто Лига» за дачу взятки сотрудникам МРЭО

11:11, 24 мая 2017, ПАИ

Мировой судья судебного участка №38 города Пскова оштрафовал на 500 тысяч рублей частное профессиональное образовательное учреждение «Авто Лига» за дачу взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что учредитель ЧПОУ «Авто Лига» с целью повысить авторитет и прибыль организации незаконно передал сотрудникам МРЭО ГИБДД взятку за оказание содействия при сдаче экзаменов.

В прокуратуре отметили, что это противоречит требованиям частей 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».