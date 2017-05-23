Нарушившая Правила дорожного движения великолучанка оказалась в больнице

11:27, 24 мая 2017, ПАИ

23 мая в Великих Луках на Октябрьском проспекте, 21/2 41-летний водитель автомобиля «Дэу Джентра» на регулируемом перекрёстке наехал на пешехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, 76-летняя женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП она оказалась в больнице.

В тот же день в деревне Тямша Псковского района 54-летний водитель машины ВАЗ-21074 на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу мопеду «Альфа» под управлением 38-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. Водитель мопеда получил незначительные травмы.

В Пскове на улице Набат, 2 32-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в световую опору. В результате аварии автомобилист получил незначительные травмы.