Неадекватного водителя задержали сотрудники Росгвардии в Великих Луках

10:07, 24 мая 2017, ПАИ

23 мая в Великих Луках наряд вневедомственной охраны заметил машину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно и грубо нарушал Правила дорожного движения. Стражи порядка остановили автомобиль в Нелидовском проезде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

35-летнего водителя машины сотрудники Росгвардии задержали и позже передали инспекторам ДПС.

При проверке выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.