Псковские коммунисты сыграли в шахматы

14:51, 24 мая 2017, ПАИ

В Пскове прошло Первенство по шахматам Псковского областного отделения КПРФ, посвящённое 100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. Мероприятие организовал Псковский областной комитет Коммунистической партии России при содействии Федерации шахмат региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации, в турнире приняли участие 18 человек, включая двух юных шахматистов, представляющие различные районы и города Псковской области. Обслуживали мероприятие спортивный судья первой категории, кандидат в мастера спорта России Александр Шпак и судья второй категории Владимир Никитенков.

Перед началом турнира к собравшимся обратился первый секретарь областного Комитета КПРФ Петр Алексеенко, который поздравил участников с приближающимся столетием Великой Октябрьской социалистической революции и пожелал всем шахматистам удачного выступления. Он отметил, что областное отделение КПРФ всегда не только поддерживало развитие в регионе шахмат, но и его многие члены активно играют в эту древнюю игру.

Кроме того, участников поздравил председатель областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов, который подчеркнул, что основной состав шахматных команд органов власти, которые играют в чемпионате области, составляют депутаты от КПРФ. Он поблагодарил активиста шахматного движения и заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолия Копосова за поддержку шахматистов области и активную пропаганду шахмат у себя в партии.

Победителем турнира, не проиграв ни одной партии, стал заместитель председателя областного Собрания, 2-ой секретарь обкома Анатолий Копосов, набравший 6,5 очков из 7 возможных.

На второй позиции, сыгравший вничью с лидером турнира, оказался старший преподаватель ВГАФКиС Великолукского района Фейтуллах Наврузбеков, набравший 5,5 очков. Третье место у Александра Захарова, он завоевал 5 очков.