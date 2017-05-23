Год строгого режима получил пскович за приобретение метадона

09:55, 24 мая 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчина незаконно приобрел метадон. Нарушителя задержали сотрудники ЛО МВД России на транспорте.

Суд назначил псковичу наказание в виде года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.