«Исторический пикник» устроит Псковский музей 28 мая

13:06, 24 мая 2017, ПАИ

28 мая в 11:15 и 13:00 в Пскове запланирована интерактивная культурно-образовательная программа «Исторический пикник» из цикла «Бабушкины сказки». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, участникам программы предлагается отправиться в путешествие по областному центру.

Сбор участников программы состоится в Приказной палате (Кремль, 4). Стоимость посещения составляет 100 рублей для взрослых, 60 рублей - для школьников, 40 рублей - для дошкольников.

Дополнительная информация по телефону: +7-906-223-92-43. Предварительная запись обязательна.