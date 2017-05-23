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Спорт

Псковичи завоевали кубок области по тяжелой атлетике

25 спортсменов приняли участие в Кубке Псковской области по тяжелой атлетике, который прошёл 21 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, за победу боролись представители Пскова («Пауэр» и Х-пресс) и ДЮСШ посёлка Бежаницы.

В результате соревнований абсолютными чемпионами и обладателями Кубка области 2017 стали Владимир Васильев («Пауэр») и Ольга Демина («Пауэр»). В ходе турнира пскович Максим Ермаков установил новые рекорды области в весовой категории 62 килограмма в толчке 92 килограмма  и сумме двоеборья 154 килограмма.

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