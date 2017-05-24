Операцию «Внимание – дети!» проводит псковская ГИБДД

13:21, 24 мая 2017, ПАИ

С 22 мая по 16 июня в Псковской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по региону.

Основная цель мероприятия – снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и тяжести последствий при подобных происшествиях.

В рамках операции «Внимание — дети!» сотрудники Госавтоинспекции проведут с юными псковичами беседы по безопасности дорожного движения, а также конкурсы и викторины.

В период проведения профилактического мероприятия, личный состав УГИБДД будет ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов и правил перевозки детей.