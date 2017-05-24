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Общество

Соблюдение прав псковичей обсудили омбудсмен и прокурор области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и прокурор региона Сергей Белов обсудили актуальные темы ежегодного доклада «О соблюдении прав и свобод гражданина на территории Псковской области в 2016 году». Об этом Псковскому агентству информации сообщил омбудсмен.

Дмитрий Шахов рассказал о тех вопросах, которые волновали жителей области и иностранных граждан, направлявших свои обращения в адрес государственного правозащитника.

Со своей стороны прокурор области отметил хорошее взаимодействие и совместные мероприятия, направленные на обеспечение прав граждан.

В завершении беседы уполномоченный по правам человека передал на рассмотрения в органы прокуратуры свои предложения, при реализации которых будут повышены гарантии обеспечения прав граждан в сферах жилищных прав и прав на квалифицированное и компетентное рассмотрение обращений органами государственной власти и местного самоуправления, а также их должностными лицами.

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