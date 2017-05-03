Начался ПАИ-live с Григорием Турчиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 24 мая, стал глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Псковской области, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин.
Созданный по инициативе президента как «надпартийное» общественное движение, ОНФ пытается активно участвовать в самых проблемных сферах общественной жизни — в Псковской области активисты фронта следят за состояние дорог, составляют карты нелегальных свалок, контролируют капремонт многоэтажек и переселение граждан из ветхого жилья. Григорий Турчин расскажет, каковы результаты деятельности общественников, какие идеи выдвигают псковские «фронтовики» накануне выборов, как к «народным инспекторам» относятся власти?
Свои вопросы гостю можно оставлять на странице ПАИ-live.