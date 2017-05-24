Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов

11:58, 24 мая 2017, ПАИ

Филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС принял участие в III Международном Форуме приграничных регионов, который состоялся в Пскове 17-19 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской ГРЭС.

В рамках проекта «Возможности для бизнеса» электростанция представила свои технологические и инфраструктурные возможности. Целью выхода на новые аудитории является привлечение потенциальных инвесторов для создания новых производств на территории и поблизости ГРЭС, обладающей развитой энергетической и логистической инфраструктурой – наличием электроэнергии и тепла, складскими площадками, подъездными путями, водоснабжением и водоотведением.

«В целях обеспечения рентабельности электростанции мы разрабатываем разные проекты. Работу по привлечению бизнеса мы ведем для того, чтобы обеспечить загрузку станции в условиях, когда внешние потребители сокращают потребление электроэнергии. Участие в III-м Международном Форуме приграничных регионов - это ещё одна возможность привлечь внимание потенциальных инвесторов к тем, возможностям, которые готова предложить ОГК-2 бизнесу. Создание новых производств, которые будут использовать электроэнергию, тепло и инфраструктуру станции, пойдет на пользу всем сторонам. Поэтому мы сотрудничаем с администрацией области, благодарны Агентству инвестиционного развития Псковской области за приглашение к участию в Форуме», - отметил исполняющий обязанности директора Псковской ГРЭС Игорь Тишко.