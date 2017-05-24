Псковская ГРЭС успешно прошла отопительный сезон 2016-2017

10:49, 24 мая 2017, ПАИ

Псковская ГРЭС (филиал ПАО «ОГК-2 «) успешно прошла отопительный сезон 2016-2017 года, обеспечив бесперебойное теплоснабжение микрорайона «Энергетиков» в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в предприятии.

Отпуск тепла составил 54,9 тыс. Гкал, что на 3 % больше, чем в прошлом отопительном сезоне (53,1 тыс. Гкал).

В минувший осенне-зимний период теплоснабжение жителей, социальных и прочих объектов было обеспечено с учетом температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком. Электростанция выполнила свои обязательства, чего не сделали на сегодняшний день потребители услуги. Долг потребителей тепла перед филиалом ПАО «ОГК-2» -Псковская ГРЭС на 1.05.2017 составляет 57,01 млн рублей.

Проведены неоднократные встречи с руководителями предприятий, имеющих перед электростанцией задолженность за теплоэнергию, предъявлены судебные приказы в Управление федерального казначейства по Псковской области и исполнительные листы в ФССП. Руководство Псковской ГРЭС было вынуждено пойти на крайне непопулярные меры и отключить подачу тепла с 6 апреля в Районный центр досуга. Задолженность которого по состоянию на 1 апреля 2017 года составила 1 млн 376 тыс. рублей.

«Вопрос с задолженностью требует неотлагательного решения. Успешно завершив отопительный сезон 2016/2017 гг., Псковская ГРЭС начинает плановые ремонтные работы. Они потребуют немалых средств, - отметил исполняющий обязанности заместителя директора – главного инженера станции Владимир Станкевич. Специалисты Псковской ГРЭС не намерены откладывать подготовку к новому отопительному сезону. До конца мая будут произведены гидравлические испытания теплотрассы. Следующий этап - устранение выявленных дефектов».