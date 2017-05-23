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Фальшивые пять тысяч рублей изъяла полиция в финучреждении Пскова

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Купюра была обнаружена 23 мая в одном из финансовых учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - сказали в ведомстве.

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