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Общество

Чего ждут студенты от будущих работодателей, узнали специалисты Великолукского свинокомплекса

Великолукский свиноводческий комплекс реализует новый социальный проект, направленный на профориентирование псковских студентов и выпускников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, специалисты комплекса провели классные часы, на которых особое внимание было уделено сельскому хозяйству и узнали, чего ждут студенты от своего работодателя и будущей профессии.

«Результаты анкетирования показали, что многие на практике готовы применять полученные знания, а при выборе работодателя, прежде всего, ориентируются на комфортные условия труда, возможность карьерного роста, стабильную выплату зарплаты, социальные льготы и помощь в приобретении жилья», - отметили на предприятии.

Уже 90 выпускников оставили заявку на трудоустройство в Великолукский агропромышленный холдинг. «Список привлекаемых специалистов велик и, помимо профильных специальностей в области животноводства, включает обширный спектр направлений», - заключили в пресс-службе.

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