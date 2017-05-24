Чего ждут студенты от будущих работодателей, узнали специалисты Великолукского свинокомплекса

10:42, 24 мая 2017, ПАИ

Великолукский свиноводческий комплекс реализует новый социальный проект, направленный на профориентирование псковских студентов и выпускников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, специалисты комплекса провели классные часы, на которых особое внимание было уделено сельскому хозяйству и узнали, чего ждут студенты от своего работодателя и будущей профессии.

«Результаты анкетирования показали, что многие на практике готовы применять полученные знания, а при выборе работодателя, прежде всего, ориентируются на комфортные условия труда, возможность карьерного роста, стабильную выплату зарплаты, социальные льготы и помощь в приобретении жилья», - отметили на предприятии.

Уже 90 выпускников оставили заявку на трудоустройство в Великолукский агропромышленный холдинг. «Список привлекаемых специалистов велик и, помимо профильных специальностей в области животноводства, включает обширный спектр направлений», - заключили в пресс-службе.