Тушение пожара из-за возгорания в щитовой отработали сотрудники МЧС в школе Новоржева

12:13, 24 мая 2017, ПАИ

23 мая в здании Новоржевской средней школы прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, согласно тактическому замыслу, из-за аварии водопровода в кабинете № 29 на втором этаже здания произошла протечка воды через потолочное перекрытие в щитовую на первом этаже.

Согласно тактическому замыслу, из-за аварии водопровода в кабинете № 29 на втором этаже здания произошла протечка воды через потолочное перекрытие в щитовую на первом этаже. В результате замыкания фазных контактов щитовой произошло возгорание участков электрических кабелей и отделочных материалов. Тушение первичными средствами не дало результатов, создалось сильное задымление на двух этажах, оказался блокирован главный выход. При этом в здании находились работники школы и дети, в том числе в актовом зале, общей численностью около 150 человек.

Администрация объекта сообщила об условном пожаре по телефону 01 в пожарно-спасательную часть №18 города Новоржева и предприняла меры по эвакуации людей. Также на пожар были вызваны аварийные бригады РЭС-2, ЖКО, наряд полиции, бригады Скорой помощи.

На место условного возгорания по повышенному рангу – «номеру № 1 Бис» прибыл дежурный караул ПСЧ-18 в составе двух отделений на автоцистернах во главе с начальником части. К моменту прибытия пожарных из открытых окон здания условно шел дым, были видны люди, которые не могли самостоятельно эвакуироваться.

Пожарные установили две трехколенных лестницы к окнам второго этажа для спасения пострадавших, от автоцистерны был подан ствол «Б» на тушение горящего помещения. Вторая автоцистерна была установлена на пожарный водоем, проложена магистральная линия, поданы два ствола «Б» на охлаждение соседних помещений. Одновременно проводилась эвакуация пострадавших по всем возможным выходам и по трехколенным лестницам. Для осмотра здания и поиска возможных пострадавших пожарные создали звено газодымозащитнной службы.

В результате работ условное загорание было ликвидировано, а люди эвакуированы. По результатам учения сделан вывод, что поставленные задачи были выполнены, и личный состав готов к действиям по предназначению.