Почему аудиокниги про сталкеров популярны среди мужчин?

11:08, 24 мая 2017, ПАИ

Аудиокниги серии Сталкер http://abooks.zone/audiobooks/fantastic/kalugin-aleksej-stalker-dom-na-bolote.html – обширный каталог произведений, продолжающих сюжет серии игр S.T.A.L.K.E.R. В большинстве произведений действия разворачиваются на фоне альтернативной реальности Чернобыльской зоны. По основному мотиву после взрыва Атомной Электростанции в украинском городке стали появляться монстры. Радиация привела к мутации многих людей и животных. Лишь самые избранные остались в городе и стали на защиту невинных людей.

Чем обусловлен успех цикла Сталкер

Прежде всего, аудиокниги про сталкеров пользуются популярностью среди мужчин. Это не удивительно, ведь в центре сюжета мы видим героя, который не боится рисковать своей жизнью во благо. Кроме того, успех произведений тесно связан с популярностью игр серии .T.A.L.K.E.R. Наверняка, многие играли в этот удивительный шутер, предполагающий странствия, поиск и продажу разных артефактов.

Успех произведений пол Сталкеров связан с наличием уникальных локаций, существ и вещей. Необъятное «поле» для фантазий. При этом очень интересная идея. Смелый бродяга проходит сквозь разные трудности с целью найти что-то интересное. В результате ему нужно завершить миссию и приступить к новым землям. Словно игра, в которую интересно поиграть многим парням!

Борьба за жизнь

Практически каждое произведение, посвященное данному циклу, рассказывает об инстинкте самосохранения. Это действительно мужская серия аудиокниг, в которой затрагиваются такие темы:

самосохранение;

борьба за жизнь;

война;

игра;

героизм.

Мы постоянно слышим о каких-то новых миссиях, каждая их которых подпитывает зрительских интерес интригой. До последнего читатель рассчитывает узнать о возможности спастись. Отнюдь, только новые приключения, сложности и выводы.

В поиске спасения Чернобыля главный герой сталкивается с различными препятствиями, к которым совершенно не подготовлен. Ему приходится импровизировать и проявлять смекалку. Это также важный фактор, который привлекает мужскую аудиторию. Фантастические произведения слушать гораздо интереснее, ведь зрительное восприятие не позволяет пофантазировать настолько красочно и ярко, насколько аудиокниги.

Таким образом, аудиокниги про сталкеров позволяют каждому мужчине почувствовать себя героем - странником, который легко справляется с неординарными сложностями и успешно завершает каждую миссию!

Скачать аудиокнигу Сталкер можно по ссылке: http://abooks.zone/audiobooks/fantastic/andrej-levickij-stalker-sxvatka.html