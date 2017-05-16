0
16:12
Дом мечты совсем рядом
13:20
Новые хлебные традиции от отеля «Покровский»
10:03
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
14:32
Александр Тихомиров: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
18:36
Псковичей приглашают на «Диско лёд»
15:54
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
10:17
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Еще новости
  • Коротко
Маркет

Почему аудиокниги про сталкеров популярны среди мужчин?

Аудиокниги серии Сталкер http://abooks.zone/audiobooks/fantastic/kalugin-aleksej-stalker-dom-na-bolote.html – обширный каталог произведений, продолжающих сюжет серии игр S.T.A.L.K.E.R. В большинстве произведений действия разворачиваются на фоне альтернативной реальности Чернобыльской зоны. По основному мотиву после взрыва Атомной Электростанции в украинском городке стали появляться монстры. Радиация привела к мутации многих людей и животных. Лишь самые избранные остались в городе и стали на защиту невинных людей.

Чем обусловлен успех цикла Сталкер

Прежде всего, аудиокниги про сталкеров пользуются популярностью среди мужчин. Это не удивительно, ведь в центре сюжета мы видим героя, который не боится рисковать своей жизнью во благо. Кроме того, успех произведений тесно связан с популярностью игр серии .T.A.L.K.E.R. Наверняка, многие играли в этот удивительный шутер, предполагающий странствия, поиск и продажу разных артефактов.

Успех произведений пол Сталкеров связан с наличием уникальных локаций, существ и вещей. Необъятное «поле» для фантазий. При этом очень интересная идея. Смелый бродяга проходит сквозь разные трудности с целью найти что-то интересное. В результате ему нужно завершить миссию и приступить к новым землям. Словно игра, в которую интересно поиграть многим парням!

Борьба за жизнь

Практически каждое произведение, посвященное данному циклу, рассказывает об инстинкте самосохранения. Это действительно мужская серия аудиокниг, в которой затрагиваются такие темы:

Мы постоянно слышим о каких-то новых миссиях, каждая их которых подпитывает зрительских интерес интригой. До последнего читатель рассчитывает узнать о возможности спастись. Отнюдь, только новые приключения, сложности и выводы.

В поиске спасения Чернобыля главный герой сталкивается с различными препятствиями, к которым совершенно не подготовлен. Ему приходится импровизировать и проявлять смекалку. Это также важный фактор, который привлекает мужскую аудиторию. Фантастические произведения слушать гораздо интереснее, ведь зрительное восприятие не позволяет пофантазировать настолько красочно и ярко, насколько аудиокниги.

Таким образом, аудиокниги про сталкеров позволяют каждому мужчине почувствовать себя героем - странником, который легко справляется с неординарными сложностями и успешно завершает каждую миссию!

Скачать аудиокнигу Сталкер можно по ссылке: http://abooks.zone/audiobooks/fantastic/andrej-levickij-stalker-sxvatka.html

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
16 мая 2017
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
Псковичей приглашают на «Диско лёд»
27 апреля 2017
Псковичей приглашают на «Диско лёд»
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
21 апреля 2017
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области 2
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
19 апреля 2017
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
18 апреля 2017
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски 8
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
Минфин назвал дату начала работы tax free в России
28 марта 2017
Минфин назвал дату начала работы tax free в России
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку
24 марта 2017
Минпромторг поддержал повышение минимальной цены на водку 4

Идет загрузка...