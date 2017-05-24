0
13:33
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
13:15
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
12:26
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор
11:58
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
11:07
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
09:43
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
Еще новости
Общество

Стройматериалы украл подсобный рабочий в Великих Луках

В Великих Луках полицейские задержали гражданина, подозреваемого в хищении стройматериалов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 23 мая днем в Великих Луках со строительной площадки по улице Гвардейской были похищены упаковки минеральной ваты и цветной фасадной керамической плитки, принадлежащие одной из строительных организаций.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 46-летний подсобный рабочий этой же организации, ранее неоднократно судимый.

Полицейские изъяли часть похищенного. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным 1
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 мая 2017
Образы домохозяек примерили на себя конкурсантки «Миссис Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 4
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор
24 мая 2017
Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор 1
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
24 мая 2017
Псковская ГРЭС презентовала свои инфраструктурные возможности на Форуме приграничных регионов
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
24 мая 2017
Пострадавшему в ДТП в Псковской области гонщику требуется кровь
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
24 мая 2017
Со скидкой в 300 тысяч продаётся трёхкомнатная квартира в Пскове
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
24 мая 2017
У газеты «КурьерЪ. Псков - Великие Луки» сменился владелец
День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая
24 мая 2017
День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая

Идет загрузка...