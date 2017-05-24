Стройматериалы украл подсобный рабочий в Великих Луках

12:21, 24 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали гражданина, подозреваемого в хищении стройматериалов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 23 мая днем в Великих Луках со строительной площадки по улице Гвардейской были похищены упаковки минеральной ваты и цветной фасадной керамической плитки, принадлежащие одной из строительных организаций.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 46-летний подсобный рабочий этой же организации, ранее неоднократно судимый.

Полицейские изъяли часть похищенного. Проводится проверка.