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Общество

Пенсионеры из Пскова и Дедовичского района представят регион на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Пенсионеры из Пскова и Дедовичского района представят Псковскую область на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет 26 мая в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда по Псковской области.

В день проведения турнира в 10:00 на сайте Пенсионного фонда России будет организована прямая трансляция.

Псковскую область на чемпионате будут представлять победители III регионального чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Сосед мудрого возраста» Викторина Бурмистрова  из Дедовичского района в номинации «Начинающий пользователь» и  Галина Овчаченко из Пскова в номинации «Уверенный пользователь».

В пресс-службе также отметили, что нынешний компьютерный чемпионат открывает череду мероприятий федерального уровня, главная цель которых – вовлечь россиян старшего возраста в движение по сохранению активного долголетия и создать условия для их самореализации. В октябре пенсионеры страны выйдут на массовые старты IV Всероссийской спартакиады, а в ноябре хоровые коллективы съедутся в Белгород на II межрегиональный конкурс «Поединки хоров».

Напомним, что компьютерные соревнования российских пенсионеров проводятся с 2011 года и не имеют аналогов в мире ни по формату, ни по своему масштабу. Ежегодно растет число регионов, которые подключаются к турниру на отборочных этапах. Так, финал чемпионата 2016 года собрал в новосибирском Академгородке команды пенсионеров из 61 региона России – от Калининградской области до Сахалина. Турнир уже давно вышел на международный уровень: в прошлом году за его награды также боролись соотечественники из Израиля, Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии.

Непременным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

Участники чемпионата соревнуются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных приложений.

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