С 8:00 до 20:00 28 мая в Пскове и Дедовичах будут работать участки для предварительного голосования «Единой России»

11:46, 24 мая 2017, ПАИ

28 мая в Псковской области состоится предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах. В Пскове и Дедовичском районе, где в голосовании могут принять участие все желающие, участки будут работать с 8:00 до 20:00. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на брифинге 24 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он напомнил, что в Пскове, где в сентябре предстоят выборы депутатов городской Думы, будут открыты 15 участков для голосования, в Дедовичском районе, где предстоит определить кандидата на пост главы муниципалитета, - 9.

Александр Котов пригласил избирателей Пскова и Дедовичского района придти на голосование. «Тем самым вы нам поможете сделать правильный, качественный выбор, чтобы партия могла выдвинуть на выборы в органы местного самоуправления авторитетных уважаемых людей, которые на сегодняшний день пользуются поддержкой избирателей», - подчеркнул он. Александр Котов заверил, что на выборы от партии будут выдвинуты исключительно те, кто наберёт наибольшее количество голосов.

«Уже отпечатаны бюллетени, они имеют специальные средства защиты, и будут переданы в счетные комиссии. В единый день голосования при предъявлении документа удостоверяющего личность каждый может прийти на счетный участок и проголосовать. Все члены счетных комиссий прошли обучение и инструктаж», - сообщил также Александр Котов.

Кроме того, он напомнил, что во всей Псковской области, кроме Пскова и Дедовичского района, предварительное голосование пройдёт по второй модели: в нём будут участвовать зарегистрированные выборщики. В целом по региону об участии в предварительном голосовании заявили более 760 кандидатов, 86 из них – в псковском местном отделении партии, 80 – в великолукском городском местном отделении. Предваряли предварительное голосование дебаты по различным темам.