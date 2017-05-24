71% вакансий на рынке труда Псковской области связан с рабочими специальностями

11:49, 24 мая 2017, ПАИ

71% вакансий на рынке труда Псковской области связан с рабочими специальностями, сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости Сергей Аржаников сегодня, 24 мая, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он рассказал, что ситуация на рынке труда региона является стабильной. В настоящее время зарегистрировано снижение безработицы. Кроме того, на 6% увеличилось количество вакансий и на 0,6% - их стоимость.

По словам Сергея Аржаникова, в основном востребованы вакансии, не требующие особой квалификации. Это подсобные рабочие, грузчики. Зарплата подсобного рабочего - чуть больше 9 тысяч рублей. Также востребованы повара, водители, трактористы, токари, кондукторы. Их средняя заработная плата составляет 20946 рублей. При этом средняя зарплата по региону по данным за март 2017 года составила 22554 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 107,5%.

Сергей Аржаников также рассказал, что в службу занятости обратились 8,7% выпускников прошлого года - 325 человек. В том числе - 81 человек с высшим образованием, на первом месте среди них – выпускники-юристы. Среди выпускников со средним образованием, обратившихся в службу занятости, преобладают штукатуры, продавцы, кондитеры, парикмахеры.

Сегодня на учете в центре занятости зарегистрированы 18 выпускников, которые пока не смогли решить вопрос с трудоустройством.