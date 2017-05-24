Доставка к местам проведения предварительного голосования «Единой России» будет организована в Пскове

12:20, 24 мая 2017, ПАИ

В Пскове будет организована доставка к местам проведения предварительного голосования партии «Единая Россия» для граждан, которые не могут самостоятельно добраться до счетных участков. Об этом сообщил глава города Пскова, секретарь местного отделения партии Иван Цецерский на брифинге 24 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах депутатов Псковской городской Думы состоится 28 мая.

Иван Цецерский отметил, что поступают жалобы псковичей на неудобство голосования на отдельных участках. «Мы понимаем, что нужно что-то сделать», - сказал он и заверил, что исполком партии предусмотрит возможность подвоза людей к месту голосования, для этого готовится транспортное средств.

По словам секретаря местного отделения «Единой России», ветеранам и маломобильным гражданам также помогут доехать до участка, чтобы они смогли проголосовать. «Каждую просьбу обязательно выполним, у нас будут средства передвижения, оплаченные исполнительным комитетом партии», - добавил он.

На данный момент в городе подготовлены 15 участков для проведения внутрипартийного голосования.

29 мая состоится заседание оргкомитета по подведению итогов предварительного голосования в Пскове, также будут рассмотрены жалобы, после чего их приём завершится.

Иван Цецерский также рассказал, что 6 заявок на участие в предварительном голосовании в Пскове были аннулированы, 1 кандидат отказался от участия по собственному желанию.

Глава Пскова выразил надежду, что активность членов партии позволит привлечь для голосования жителей не меньше, чем в прошлом году. «Это очень важно с тем, чтобы нам действительно принять решение и выдвинуть на выборы максимально авторитетных людей, пользующихся поддержкой у наших горожан», - заключил он.