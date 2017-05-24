Выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни пожелал псковским выпускникам губернатор

12:26, 24 мая 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил выпускников школ с Последним звонком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Заканчивается учебный год, а вместе с ним и ваше детство. Впереди волнительная пора выпускных экзаменов. Желаю успешно справиться с этим испытанием и выбрать единственно верную дорогу в новой, взрослой жизни», - отметил губернатор.

«Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее, - обратился он к выпускникам. - Помните: будущее будет таким, каким вы его сделаете сами - своим трудом и поступками. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь быть лучшими!»

Глава региона пожелал псковским выпускникам удачи и доброго пути.

Напомним, что 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в школах Псковской области проходят торжественные линейки для выпускников. Последний звонок звенит для почти 9 тыс. учеников, из них 5 тыс. 807 — выпускники 11-х классов и 3 тыс. 34 — учащиеся 9-х классов.